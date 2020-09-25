- Haberler
- Gündem Haberleri
- Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı ameliyata alındı
- DHA
- 25.09.2020 - 15:09
Sağlık çalışanlarına şiddet devam ediyor...
Geçtiğimiz günlerde Ankara Keçiören'de bir hastanede sağlık çalışanlarını linç girişimi sonrası bu sabah saatlerinde de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir sağlık çalışanı darbedildi.
MASKE UYARISI
Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. Uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darbetti.
Çapa'da maske tartışmasında dövülen sağlık çalışanı dövüldü İZLE
AMELİYATA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.