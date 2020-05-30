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    Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği

    Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği

    Van'daki Çarpanak Adası'nda çekilen fotoğraf görenleri kendine hayran bıraktı. Kamp planı yapmak isteyenler adaya gidiş için plan yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2020 - 14:48
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    Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği

    Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen güzellikler var. Bunlardan biri de Van'da.

    KAMPÇILARIN ADRESİ

    Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan Çarpanak Adası, görenleri büyülüyor.

    Özellikle kamp yapmak isteyenlerin gittiği ada Burak Demir tarafından fotoğraflandı.

    İşte görenleri kendine hayran bırakan Çarpanak Adası'nın en güzel 3 fotoğrafı.

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