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Çarpanak Adası'nın eşsiz güzelliği
Van'daki Çarpanak Adası'nda çekilen fotoğraf görenleri kendine hayran bıraktı. Kamp planı yapmak isteyenler adaya gidiş için plan yapıyor.
- Haber Merkezi
- 30.05.2020 - 14:48
Türkiye'nin dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen güzellikler var. Bunlardan biri de Van'da.
KAMPÇILARIN ADRESİ
Van Gölü'nün kuzeyinde bulunan Çarpanak Adası, görenleri büyülüyor.
Özellikle kamp yapmak isteyenlerin gittiği ada Burak Demir tarafından fotoğraflandı.
İşte görenleri kendine hayran bırakan Çarpanak Adası'nın en güzel 3 fotoğrafı.