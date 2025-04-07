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Haber Merkezi

Türkiye'de siyaset gündemi her zamanki gibi sıcak.

İBB'ye yönelik soruşturma, CHP'nin kurultay gündemi ve art arda erken seçim çağrıları...

Bu süreçte Türkiye'deki siyasi eğilimlerin tespiti için sık sık yapılan anketler arasında biri dikkat çekiyor.

YouTube'da yaptığı yayınlarla tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu kapsamda dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

'KARŞI MAHALLEDEN BİRİYLE ARKADAŞLIK EDER MİSİN' ANKETİ

Yapılan ankette, CHP'nin her fırsatta dikkat çektiği 'kutuplaşma' konusuna ışık tutacak önemli veriler ortaya çıktı.

Çalışmada 11 bin311 kişiye, rakip partili biriyle samimi arkadaşlık kurup kurmama eğilimi soruldu.

CHP'LİLER ARKADAŞLIK KURMAM DEDİ

Buna göre 'CHP’ye oy veren biriyle samimi arkadaşlık kurabilirim' diyen

AK Partililerin oranı yüzde 76,9 oldu.

CHP'lilere sorulan 'AK Parti’ye oy veren biriyle samimi arkadaşlık kurabilirim' sorusuna ise sadece yüzde 25,3 olumlu cevap verdi.

CHP'LİLER AK PARTİLİLERE MESAFELİ

Anket sonucuna göre AK Partililerin insanlarla samimi ilişki kurma konusunda CHP'li olmama şartı gibi bir şartları olmadığı anlaşılırken kutuplaşmadan şikayet den CHP'lilerin AK Partililere mesafeli duruşu dikkat çekti.