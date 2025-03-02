Çarşambadan sonra iki hafta bahar havası esecek

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.



Acar'ın verdiği bilgilere göre, yurt genelinde sıcaklık artacak, Ramazan'ın ilk iki haftası bahar havasında geçecek.

Sıcaklık Ankara ve İstanbul'da 15, İzmir'de ise 19-20 dereceye çıkacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, mart ayı itibarıyla batı kesimler başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklığın artmaya başladığını ve mevsim normallerinin üzerine çıktığını belirten Acar, "15 Mart'a kadar iç kesimler ve batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üstünde olacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

"YARIN YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK"

Gelecek 3 gün kuzey kesimlerden gelen yağışlı havanın görüleceğini bildiren Acar, yarın tüm yurtta yağışlı havanın hakim olacağını söyledi.

Yağışların, batı ve iç kesimlerde sağanak, doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını dile getiren Acar, "Özellikle Kayseri, Sivas, Erzincan ve Gümüşhane çevrelerindeki kar yağışlarının biraz daha kuvvetli olma ihtimali var." diye konuştu.

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"DENİZLERDE RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK"

Acar, güneybatı kesimlerinde denizlerde rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceğini aktardı.

"ÇARŞAMBADAN SONRA HAVA AÇIK

Çarşambadan sonra yurt genelinde yağış beklentisinin söz konusu olmadığını belirten Acar, Ramazan'ın ilk iki haftasının bahar havasında geçeceğini dile getirdi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara ve İstanbul'da sıcaklığın 15 dereceye kadar çıkacağını vurgulayan Acar, iki ilde yağışın sağanak şekilde görüleceğini söyledi.

Ankara'da yarın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur olabileceğini ifade eden Acar, bunun uyarı niteliğinde olmadığını dile getirdi.

Hava tahmin uzmanı Acar, İzmir'de yarın özellikle iç kesimlerde kuvvetli sağanağın etkili olacağını, sıcaklığın ise çarşambadan sonra 19-20 dereceye çıkacağını kaydetti.