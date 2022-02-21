Çarşı ile Gezi Parkı davasında 4'üncü duruşma

52 sanığın yargılandığı davada, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması gerçekleşti.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarına bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

SAVUNMALAR YAPILDI

Duruşmada, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra ve bazı konsolosluk yetkilileri izleyici olarak yer aldı. Tutuklu sanık Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma, sanık yoklaması ile başladı. Önceki celselerde savunma yapmayan sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.

DAVALAR YENİDEN AYRILDI

Savunmaların ardından da mahkeme heyetinin kararı açıklandı.

Kararlara göre, Çarşı ile Gezi Parkı davası ayrıldı.

OSMAN KAVALA KARARI DEĞİŞMEDİ

Kavala'nın ise ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.

DAVA GEÇMİŞİ

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı.

Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında, Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmelerine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz'da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52'ye çıkmıştı.

Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.