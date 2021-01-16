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    Casus Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden çıkan paralar

    SSB'NİN bazı projeleri hakkında yabancı firma temsilcilerine bilgi sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 1.5 milyon euro çıktı.
    • AA & Ensonhaber
    • 16.01.2021 - 13:19
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    Casus Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden çıkan paralar

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) bazı projeleri hakkında yabancı firma temsilcilerine bilgi aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si emniyette serbest bırakılırken, 4'ü sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

    Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

    Mahkeme, şüphelilerden E.Ö, E.A.D. ve M.S.A'nın yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.

    BİLGİLERİ SIZDIRDI

    Savunma Sanayii Başkanlığında uzman olarak görev yapan eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ise "göreve ilişkin sırrı açıklama" suçundan tutuklandı.

    Casus Yusuf Hakan Özbilgin in evinden çıkan paralar #1

    EVİNDEN 1.5 MİLYON EURO ÇIKTI

    Yusuf Hakan Özbilgin, evinde bulunan 1,5 milyon euronun yanı sıra kiralık kasasında da 3 milyon euroya yakın parasının olduğunu beyan ettiği öğrenildi.

    Casus Yusuf Hakan Özbilgin in evinden çıkan paralar #2

    Casus Yusuf Hakan Özbilgin in evinden çıkan paralar #3

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