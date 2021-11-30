Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı

Siyasal askeri casusluk suçuyla tutuklanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın, casusluk yaptığı iddia edilen anlarına ilişkin görüntüler yayınlandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, geçtiğimiz günlerde casuslukla suçlandı.

İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan Metin Gürcan, nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.

Deliller doğrultusunda casusluk yaptığına kanaat getirilen Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜŞME YAPIP ZARF ALDI

Gürcan'a yönelik casusluk iddialarının görüntüleri de ortaya çıktı.

Yabancı diplomatlarla görüşmeler yapan Gürcan'ın, zarf aldığı ve görüşme gerçekleştirdiği, kameraya yansıdı.

Casuslukla tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı VİDEO











İFADESİNDE "ANALİZLERİMİ PAYLAŞTIM" DEDİ

Metin Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki ifadesinde, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum.

Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme yapılıyor.

Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri, herkesin erişimine açık kaynaklardan derledim."