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- Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı
Casusluktan tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı
- Haber Merkezi
- 30.11.2021 - 13:38
- Güncelleme : 30.11.2021 - 13:46
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, geçtiğimiz günlerde casuslukla suçlandı.
İstanbul'da 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan gözaltına alınan Metin Gürcan, nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarıldı.
Deliller doğrultusunda casusluk yaptığına kanaat getirilen Gürcan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÖRÜŞME YAPIP ZARF ALDI
Gürcan'a yönelik casusluk iddialarının görüntüleri de ortaya çıktı.
Yabancı diplomatlarla görüşmeler yapan Gürcan'ın, zarf aldığı ve görüşme gerçekleştirdiği, kameraya yansıdı.
Casuslukla tutuklanan DEVA Partili Metin Gürcan'ın görüntüleri ortaya çıktı VİDEO
İFADESİNDE "ANALİZLERİMİ PAYLAŞTIM" DEDİ
Metin Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ndeki ifadesinde, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu görüşmelerde, Türkiye ve Orta Doğu üzerine hazırladığım ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştım. Ancak casusluk iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum.
Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım. 2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti veriyorum. Karşılığında bana ödeme yapılıyor.
Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan ve Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri, herkesin erişimine açık kaynaklardan derledim."