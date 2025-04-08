Çatalca'da müftülüğün bulunduğu sokağa Volkan Konak'ın adı verildi

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Ünlü sanatçının ölümü, sanat dünyasını yasa boğmuştu...

Volkan Konak'ın ölümünün ardından Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun yaptığı sosyal medya paylaşımı tepki çekmişti.

MÜFTÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sonrasında ise Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Belediye meclis toplantısında da bu konu gündemdeydi.

SOKAĞA ADI VERİLECEK

Müftülük binasının bulunduğu sokağın adının "Volkan Konak" olarak değiştirilmesi teklifi sunuldu.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Teklif CHP'den 16, AK Parti'den 8, MHP'den 1 oyla kabul edildi.

Nar Sokak'ın isminin Volkan Konak Sokağı olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

İBB'YE SUNULACAK

Teklif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) sunulacak.

Meclis onayının ardından tabela değişikliği yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Çatalca Müftüsü, KKTC'de verdiği konser sırasında fenalaşan ve hayatını kaybeden Volkan Konak’ın ardından "Sahnede gebermiş" ifadelerini kullandı.

Kendi X hesabında paylaşım yapan müftü, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet." ifadesini kullandı.

Mehmetalioğlu, paylaşımına gelen tepkiler üzerine de "Din, devlet, diyanet ve kutsallarımıza düşman herkese vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı Rabbime şükrediyorum." diye açıklama yaptı.