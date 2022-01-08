Çatalca’da sokak köpeği tehlikesi

Ensonhaber okurlarından biri, cep telefonuyla Çatalca’nın bazı sokaklarında başıboş gezen köpekleri kayda aldı. Dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye’nin gündemi Gaziantep’te yaşanan pitbull saldırısının ardından bir anda değişti.

4 yaşındaki Asiye Ateş’in pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanması, her kesimden insanı derinden sarsarken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ‘sokakta başıboş köpek kalmasın’ kampanyası başlatıldı.

KÖPEK SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Ancak bu talimat bazı bölgelerde hala uygulamaya geçmedi.

Öyle ki köpek saldırıları devam etti, duyarlı vatandaşlar isyan noktasına geldi.

İstanbul Çatalca'da vatandaşların sokak köpeklerine isyanı VİDEO

TEHLİKENİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SEREN GÖRÜNTÜLER

Görüntüler İstanbul’un Çatalca ilçesinden…

Ensonhaber okurlarından biri, cep telefonuyla muhabirlik yaptı ve sokak köpeklerini kayda aldı.

Tehlikenin boyutunu gözler önüne seren duyarlı okur, yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Çocukların okula gidemediği aktaran okur, soru yönelttiği bir kadın da dehşete düşüren açıklamalar duydu.

"BENİM ÇOCUĞUMA SALDIRDI, BELEDİYE ARTIK EL ATSIN"

Tavuklarını köpeklerin yediğini söyleyen talihsiz kadın, "Tavuklarımı saldım ama yiyorlar. Bıktım artık bu köpeklerin pisliğinden, saldırmasından. Ne yapacağız bilmiyorum. Çaresine baksınlar. Sabah karanlıkta çocuk işe gidiyor, inan aklım onda kalıyor. Benim çocuğuma da saldırdı. Bacağının arka kısmını ısırmış, üstüne atlamış. İki defa saldırdı. Gelen giden köpeği buraya salıyor. Belediyenin el atması lazım. Büyükşehir mi yoksa ilçe mi bunların artık toplanması lazım. Sahipliler de sahip çıksın köpeklerine." dedi.

ENSONHABER'E ULAŞIN

Siz de sokak köpeklerinden endişe duyuyor ve sesinizin duyulmasını istiyorsanız Ensonhaber WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz.