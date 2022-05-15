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    CATS kameralı yeni SİHA'lar teslim edildi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, CATS kameralı SİHA'lardan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatların yapıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 16:04
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 17:31
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    CATS kameralı yeni SİHA'lar teslim edildi

    Türkiye, savunma sanayide her geçen gün adından söz ettirmeye devam ediyor.

    ASELSAN'ın başta insansız hava araçları olmak üzere hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS'in üretim ve entegrasyonu sağlanıyor.

    TSK'ya CATS kameralı SİHA teslimi

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatların yapıldığını duyurdu.

    Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "SİHA’larımızın keskin gözü #CATS kameralarımızın üretimlerine ve SİHA’larımıza entegrasyonlarına devam ediyoruz. Son olarak güvenlik güçlerimize çok sayıda CATS teslimatı gerçekleştirdik."

    CATS kameralı yeni SİHA'lar teslim edildi ViDEO

    CATS kameralı yeni SİHA lar teslim edildi #1

    CATS kameralı yeni SİHA lar teslim edildi #2

    CATS kameralı yeni SİHA lar teslim edildi #3

    CATS kameralı yeni SİHA lar teslim edildi #4

    CATS kameralı yeni SİHA lar teslim edildi #5


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