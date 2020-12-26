Cavit Çağlar: HDP'ye yakın yayınlar beni rahatsız etti

Cavit Çağlar: HDP'ye yakın yayınlar beni rahatsız etti

Cavit Çağlar'ın ortağı olduğu Olay TV, kapandı. Konu ile ilgili açıklama yapan Cavit Çağlar, kanalın kapanmasını HDP'ye yakın yapılan yayınlar olduğunu açıkladı.

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan Olay TV, dün saat 20:00'da yayın hayatına son verdi.

Kanalın kapanmasının ardından Olay TV ortaklarından eski bakan Cavit Çağlar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞANLARA HİZMETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Çağlar, ortağı ile yayın politikası konusunda yaşadıkları anlaşmazlığı aşamadıklarını ifade ederek, çalışanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kanalın kapanmasını iş ortağı ile aralarında yaşadığı yayın politikasından kaynaklandığını ifade etti.

Merkez sağda siyaset yaptığını hatırlatan Çağlar, kanalın yayın politikasının HDP yayınlarına ağırlık vermesinden duyduğu rahatsızlığı ortağı ile paylaştığını ancak ortak bir noktada buluşamadıklarını kaydetti.

"HDP YAYINLARINA AĞIRLIK VERİLMESİ BENİ RAHATSIZ ETTİ"

Çağlar açıklamalarında, "Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti.

Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim.





"DENGE KURALIM DEDİĞİMDE KABUL ETMEDİ"

Bunun üzerine 'yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım' dediğimde ortağım bunu kabul etmedi.

Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim.

"YENİ BİR EKİPLE TEKRAR BAŞLAYABİLİRİM"

Bu iş bana ders oldu. Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim.

NTV’yi kuran benim. Bursa’da Olay Gazetesi’ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV’nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm.

Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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