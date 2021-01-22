Çavuşoğlu: AB'ye katılım sürecimiz canlandırılmalı

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin AB'den beklentilerini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.

"KATILIM SÜRECİMİZ CANLANDIRILMALI"

"Katılım sürecimiz canlandırılmalı." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz."