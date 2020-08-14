Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin başkenti Bern'de mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşmek üzere İsviçre Bern'e giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, gerilimin sorumlusunun Türkiye değil, Yunanistan olduğunu aktardı.

"GERGİNLİĞİN SORUMLUSU YUNANİSTAN'DIR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Yunanistan ile Fransa'nın başlattığı ortak tatbikat ve Avrupa Birliği'nin (AB) toplanması ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, "Maalesef gerginlik arttı, bunun sorumlusu Türkiye değildir, Yunanistan'dır. Biz sondaj faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Hem Yunanistan hem Rum kesimi 2000'li yıllardan itibaren tek taraflı faaliyetleri başlattılar." yanıtını verdi.

Çavuşoğlu: Gerginliğin sorumlusu Yunanistan'dır VİDEO

"YUNANİSTAN'IN ADIMI KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin hem Kıbrıs Türk halkının hem de kendi haklarının korunması için adım atması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "AB'nin ve bazı AB ülkelerinin özellikle AB dönem başkanı Almanya'nın ricası üzerine biz iyi niyet gösterisinde bulunduk. Faaliyetlerimizi geçici olarak durdurma konusunda ricaları olmuştu, Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Fakat tam bu süreç içerisinde Yunanistan, Almanya'dan habersiz gitti Mısır'la anlaşma imzaladı. Tam böyle diplomaside neler yapabileceğimizi yaptığımız dönemde yaptı. Anlaşmanın içeriğinden bağımsız olarak bu ülkeler ve AB böyle bir çaba sarf ederken, biz zaten AB'yi uyarmıştık. Yunanistan'ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Geldiğimiz noktada suçlanacak bir ülke varsa o da Yunanistan'dır." dedi.

"YUNANİSTAN AKLISELİM DAVRANSIN"

Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığına gönderildiğine vurgu yapan Çavuşoğlu Yunanistan'ın tacizlerine karşı, "Yunanistan'ın da aklıselim davranması lazım. İki gün akşam yaptığı için Oruç Reis'i taciz etme girişimlerinde bulunmasın, bunun karşılığını alır. Ama Yunanistan 'kuralları ben belirlerim, ondan sonra oturalım' diyorsa, bu böyle işlemez." ifadelerini kullandı.

"FRANSA'NIN GERGİNLİĞİ ARTIRAN ADIMLARDAN KAÇMASI GEREKİR"

Bakan Çavuşoğlu, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Burada çok komik şeyler var. Yunanistan'ın bu yaklaşımlardan vazgeçmesi lazım. Meis Adası Kaş'a 2 kilometre uzaklıkta, Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta. Yunanistan bu adacık için 40 bin kilometre kare kıta sahanlığı istiyor. AB'nin de Yunanistan'ı şımartmak yerine, aklıselim düşünmeye davet etmesi gerekiyor.

Burada Fransa'nın özellikle gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması gerekiyor. Kabadayılıkla bir yere varamazlar. AB'nin böyle güvenilir bir örgüt olarak diyaloğu desteklemesi gerekiyor."

"TÜRKİYE, GİTTİĞİ HER YERDE ADALET İÇİN ÇABA SARF EDER"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Orta Doğu'da askeri güç olacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruya, "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Türkiye, gittiği her yerde adalet için çaba sarf eder. Suriye'de, Suriye'deki barış için, özellikle Suriye'deki göçmen ve 7 milyon içerideki insan için yaptığımız çabaları görmezden gelip 'Türkiye Suriye'de' derseniz haksızlık olur. Terör örgütüne karşı teslim olmamızı beklerseniz o da yanlış, hayalci bir tutum olur." dedi.

ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Çavuşoğlu açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"Biz, bize yönelik tehdit olduğu zaman biz bununla mücadele ederiz. Suriye'de DEAŞ ile Türkiye mücadele ederken, 4 bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, yabancı savaşçıları ülkelerine iade ederken Türkiye çok iyi, ama PKK ile mücadele yaparken Türkiye Suriye'de... Bu çifte standarttan kurtulduğumuz zaman cevabı vermiş oluruz.

TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ YERİ

Biz Libya'da kiminle çalışıyoruz? BM tarafından kabul edilen meşru hükümetle çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin desteği olmasaydı, bu savaş şehir içinde bir savaşa dönüşecekti ve 10 sene devam edebilirdi. Bugün Hafter bile ateşkes diyebiliyorsa, önceden demiyordu. Bu sahadaki dengenin sağlanmasındandır. Biz iki ülke arasındaki meşru anlaşmalar çerçevesinde Libya'ya eğitim, danışmanlık veriyoruz. Bizim oralarda gidip askeri konuşlandırma ve ülkeyi ele geçirme derdimiz yok. Buraların barışı hepimiz için önemlidir. Siz Hafter'e destek veren Fransa başta olmak üzere, Mısır, BAE, hatta şimdi Moskova da destek veriyor. Bunlara niye destek veriyorsunuz diye sormak yerine, Türkiye'nin çabalarını görmezden gelip sorgularsanız haksızlık etmiş olursunuz.

Ayrıca her ülke kendi çıkarlarını, haklarını korumakla mükelleftir. Hükümetlerimiz olarak bizim de yapmaya çalıştığımız budur."

ABD-İSRAİL-BAE İŞ BİRLİĞİ

Çavuşoğlu, ABD'li yetkililerin İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bildiri yayınlamasına ilişkin, ortadaki durumun doğruluğunu tartışabilmek için Filistin'in tepkisine bakılması gerektiğini aktardı.

Filistin'in bu duruma şiddetle karşı çıktığını ifade eden Çavuşoğlu, bu durumda anlaşmayı desteklemenin de mümkün olmadığını belirtti.

İSRAİL'İN İŞGAL PLANINA DESTEK

Açıklamalarına devam eden Çavuşoğlu, "Bu anlaşmanın amacı, bugün hepimizin ölü doğdu dediğimiz sözde yüzyıl anlaşmasını, ABD'nin öncülüğünde yapılmış bir anlaşmadır.

Bu anlaşma, BAE'nin de üyesi olduğu Arap Ligi'nin ve barış planının ki İslam İşbirliği teşkilatı da bunu desteklemiştir. Tek taraflı ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Gerçekten baktığımız zaman Abu Dabi, tek taraflı bir şekilde bu Arap Barış İnstiyatifi'ni ortadan kaldırmaya çalışıyor. Zaten Abu Dabi yönetimi yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için her türlü oyunu çevirdiler. Niye? İsrail'in işgal planına destek olmak için yapıyor." dedi.