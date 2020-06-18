Çavuşoğlu: Hafter masada olma şansını kaybetti

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da darbeci Hafter'in geçmişteki ateşkes çağrılarına riayet etmeyerek masada olma şansını kaybettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı bir programda, Libya'daki durum başta olmak üzere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'da Türkiye'nin destekleriyle, Hafter milislerine karşı başarılı bir mücadele yürütülürken, milisler bir bir şehirlerden kaçmaya başladı.

Bu kapsamda bölgede ateşkes seçenekleri de gündeme gelme geldi.

"ZAMAN KAZANMAYA ÇALIŞIYOR"

Çavuşoğlu, Hafter'in güç kaybı nedeniyle ateşkes çağrılarıyla zaman kazanmaya çalıştığını vurgulayarak, geçmişteki ateşkes çağrılarını hatırlattı.

Zamanında ateşkes seçeneğine yanaşmayan Hafter'in, meşruiyetinin olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, Hafter'in olası anlaşma durumunda masada olmaması gerektiğini vurguladı.

"HAFTER FIRSATI KAÇIRDI"

Çavuşoğlu, "Geçmişte ateşkes çalışmaları oldu fakat bunlar boşa çıktı. Hafter riaet etmedi ve saldırılarda bulundu. Bu ateşkes nasıl kalıcı olacak? Hafter'e nasıl güvenceksin? Rusya, Hafter'e garantör oldu, biz Sarrac'a garantör olduk, fakat Rusya Hafter'e kendi evlerinde imzayı attıramadı. Sahadaki kazanımlar neticesinde Hafter bu çizgiye geldi. Bundan sonra yönetime el koydum denen bir kişinin de masada olmaması gerekiyor. Bu fırsatı Moskova, Berlin ve yaptıkları açıklamalarla Hafter kaçırdı." ifadelerini kullandı.