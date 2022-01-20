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    Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

    Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 20.01.2022 - 21:37
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    Türkiye-İsrail ilişkilerindeyeni döneme girildi.

    Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile telefonda görüştü.

    ERDOĞAN DAVET ETTİ

    Diplomatik kaynaklar, gün içinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret ihtimaline ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Herzog'la bir telefon görüşmesinde "Türkiye'ye bekleriz" şeklindeki davetine "Ben de gelmek isterim" yanıtını aldığını paylaşmıştı.

    GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

    Ziyarete ilişkin henüz bir takvim bulunmazken Türk ve İsrail tarafında farklı seviyelerde görüşmeler devam ediyor.

    Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü #1

    Mevlüt Çavuşoğlu, İsrailli mevkidaşı Lapid ile görüştü #2


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