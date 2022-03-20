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Çavuşoğlu: Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz

Çavuşoğlu: Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz

Çavuşoğlu, "Her iki tarafla konuşarak önce insani ateşkes sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz" dedi.