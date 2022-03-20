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- Çavuşoğlu: Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz
Çavuşoğlu: Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz
Çavuşoğlu, "Her iki tarafla konuşarak önce insani ateşkes sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz" dedi.
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 15:36
İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Çavuşoğlu, "Her iki tarafla konuşarak önce insani ateşkes sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz" dedi.