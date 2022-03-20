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    Çavuşoğlu: Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz

    Çavuşoğlu, "Her iki tarafla konuşarak önce insani ateşkes sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.03.2022 - 15:36
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    Çavuşoğlu: Önce insani sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz

    İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

    Çavuşoğlu, "Her iki tarafla konuşarak önce insani ateşkes sonra kalıcı ateşkes için çabalıyoruz" dedi.

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