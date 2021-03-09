Çavuşoğlu, Özbekistan'da mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taşkent'te mevkidaşı Kamilov ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki iş birliğine vurgu yaptı.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te Özbekistan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov’la görüştü.

İkili arasında ilk olarak baş başa görüşme gerçekleştirildi.

Heyetler arası görüşme öncesi Çavuşoğlu, açıklamar yaptı.

Açıklamalarında, Taşkent'e gelmeden önce ziyaretinin kültür bölümünde Hive ve Semerkant'ı ziyaret edip, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını yaptıklarını söyleyen Çavuşoğlu, bu ziyaretlerde kendilerini yalnız bırakmayan Kamilov'a teşekkür ettiğini belirtti.

"BÖLGESEL KONULARI ELE ALACAĞIZ"

Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısı hazırlıklarını başlatırken birinci zirvede alınan kararların ve imzaladığımız anlaşmaların uygulanmasını da takip etmiş olacağız. Türk Konseyi, Afganistan ve diğer bölgesel konuları da ele alacağız. Muhterem Aksakalım, gerçekten de kendimizi evimizde, anavatanımızda hissediyoruz. Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

"SADECE TÜRKİYE İLE YAPMIŞTIR"

Özbekistan ile Türkiye arasında üst düzey stratejik iş birliğine vurgu yapan Çavuşoğlu, şu sözleri kaydetti:

"Özbekistan, Ortak Stratejik Planlama Grubu ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarını sadece Türkiye ile yapmıştır. Gündemimizde çok önemli konular var, amacımız stratejik iş birliğini yeni düzeye çıkarmak."

Gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı öncesi iş birliği anlaşmalarına imza atıldı.

"DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in iş birliğindeki reform sürecine desteğimiz devam edecek." sözlerini kaydetti.