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Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Al Saud ile görüştü

Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Al Saud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud ile bir araya geldi.