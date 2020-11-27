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    Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Al Saud ile görüştü

    Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Al Saud ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Nijer'de, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud ile bir araya geldi.
    • İHA
    • 27.11.2020 - 18:25
    • Güncelleme : 27.11.2020 - 19:11
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Nijer'e gitti.

    Toplantıda katılımcı ülkelerin temsilcilerine bir konuşma yapan Çavuşoğlu, Başkent Niamey'de temaslarını sürdürüyor.

    Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Al Saud ile görüştü VİDEO

    SUUDİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

    Dışişleri Bakanı, temasları kapsamında bugün, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

    Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Al Saud ile görüştü #1

    Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Al Saud ile görüştü #2

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