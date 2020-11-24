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- Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz
Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz
Çavuşoğlu, "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz" dedi.
- AA
- 24.11.2020 - 20:39
- Güncelleme : 24.11.2020 - 20:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrini Harekatı'nda Türk gemisinde hukuka aykırı arama yapılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz" dedi.
Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz VİDEO