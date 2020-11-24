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    Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz

    Çavuşoğlu, "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz" dedi.
    • AA
    • 24.11.2020 - 20:39
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 20:45
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