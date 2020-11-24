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Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz

Çavuşoğlu'ndan İrini Operasyonu açıklaması: Cevabımızı sahada vereceğiz

Çavuşoğlu, "Sahada da cevabını vereceğiz, hukuki ve siyasi süreçleri de takip edeceğiz" dedi.