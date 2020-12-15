Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis'te yaptığı konuşmada, İYİ Parti Milletvekili Erozan'a, "Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var." dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Genel Kurulunda konuştu. Bütçe konuşmalarında kürsüye çıkan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

"DARBE BEKLENTİNİZ Mİ VAR?"

Açıklamaları sırasında İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan'ın "Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız." dediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Siz de mi Biden'dan umut bekliyorsunuz yoksa? Ülkede seçim yok. Seçim olsa da iktidarın size verilmeyeceğini biliyorsunuz.

Yoksa darbe beklentiniz mi var? Nereden devralacaksınız, kimden devralacaksınız, neye göre devralacaksınız?" diye sordu.

Çavuşoğlu'ndan İYİ Partili Erozan'a: Darbe beklentiniz mi var İZLE

