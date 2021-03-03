Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Müslüm Gürses'i andı.

3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses, ölümünün 8'inci yıl dönümünde anıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Gürses için mesaj yayınladı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Merhum sanatçıya yönelik yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun." notunu düştü.

Çavuşoğlu'ndan Müslüm Gürses paylaşımı VİDEO

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ANISINI ANLATTI

Ayrıca Çavuşoğlu, paylaştığı videoda bir anısına da yer verdi. Çavuşoğlu, anısını anlatırken şu sözleri kaydetti:

"Müslüm Baba.. Allah rahmet eylesin. Bir gün Alanya’da köyde, o günde yorgundum akşama kadar çalıştık, sebze meyve topladık, Ankara’ya gideceğiz. Bindim otobüse, Müslüm Baba’nın ‘Kara bulutları kaldır aradan oy aman’ çalıyor. Sonra ben hemen uyumuşum. Sonra bir uyandım yine o. Sonra bir daha uyandım yine o. Çağırdım muavini. Dedim ‘Bu kaseti baştan sona arkalı önlü bununla mı doldurdunuz?’ Muavin ‘Yok abi. Sen bu şarkı gelince uyanıyorsun’ dedi.”