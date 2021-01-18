Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas'a Mesut Özil'in Erdoğan ziyaretinden sonra yaşananları hatırlatarak, "Umarım problem çıkarmazsınız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan her iki bakana da Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi soruldu.

Maas, Türkiye'de taraftarın çok duygusal olduğunu, Mesut Özil'in Alman futbolu adına büyük başarılara imza attığını, Türkiye'de de başarılı olmasını ve İstanbul'da mutlu olmasını istediğini söyledi.

"UMARIM PROBLEM ÇIKARMAZSINIZ"

Mevlüt Çavuşoğlu ise transfere ilişkin iyi dilek temennilerinden sonra Maas'a dönerek, "Mesut Özil gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Umarım Mesut'un yine Cumhurbaşkanımızla görüşmesine itiraz etmezsiniz Heiko. Umarım problem çıkarmazsınız. Futbol dostluk için önemli bir araç gerçekten. En son yine 3-3 kalan bir dostluk maçı vardı. Mesut'a başarılar diliyorum." sözleriyle espri yaptı.

Çavuşoğlu'nun bu sözlerinin ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.

ERDOĞAN'I ZİYARET LİNCİ

Mesut Özil, 2018'de Cenk Tosun ve İlkay Gündoğan'la birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmiş, bu ziyaret nedeniyle başta basın olmak üzere Almanya'da lince uğramış hatta sponsorlukları iptal edilmişti.

Çavuşoğlu'nun Heiko Maas'a Mesut Özil göndermesi ViDEO