Çay tiryakilerine üzücü haber! Bir zam daha geldi... Çaykur, haziran ayının başında yüzde 43 zam yaptığı çay fiyatlarında yeniden düzenlemeye gitti. Yapılan yeni zamla birlikte Çaykur turist çayın yeni fiyatı 139 TL oldu.

ensonhaber.com Türkiye genelinde sevilerek ve çokça tüketilen çaya zam geldi. Artık çay keyifleri biraz daha pahalıya mal olacak. Haziran başında güncellenen çay fiyatlarına yüzde 43 oranında zam geldi. Yüzde 9,5 zam Çaykur, yeniden düzenlediği çay fiyatlarına bu kez yüzde 9,5 zam yaptı. Buna göre kuru çay fiyatlarına haziran ayından bu yana toplam yüzde 52,5 zam gelmiş oldu. Her alışveriş sepetinde bulunan 1 kilogram Çaykur Rize Turist çay ortalama 127 TL’den satış görüyor. Yapılan son zamla birlikte turist çayın 1 kiloluk fiyatı 139 TL'ye yükseldi.