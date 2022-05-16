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    Çaya yüzde 43,7 oranında zam

    Çaykur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaş çay alım fiyatına yüzde 73 zammı açıklamasının ardından kuru çay fiyatına yüzde 43,7 oranında zam yaptığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:34
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    Çaya yüzde 43,7 oranında zam

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Rize-Artvin Havalimanı açılışında yaptığı konuşmada, çay alımının 3,87 liradan 6,70 liraya çıkarıldığını duyurmuştu.

    Erdoğan, kilogramda 13 kuruş olan desteğin de 30 kuruşa yükseltildiğini de açıklamıştı.

    Yüzde 43,7'lik zam

    Bu açıklamanın ardından çayla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

    Çaykur, çaya zam yaptı.

    Bir zam daha gelebilir

    Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

    Öte yandan sektör paydaşları, Çaykur'un haziran ayında çaya yüzde 10-15 oranında bir zam daha yapabileceğini öne sürdü.

    Çaya yüzde 43,7 oranında zam #1


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