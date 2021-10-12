Sosyal medyada adı sıkça ölüm haberleri ile anılan Alparslan Özmol, "Bana karakter bulmak istiyorsanız öldü karakterini bulmayın" dedi.

Bir dönemin en çok sevilen dizisinde oynayan 'çaylar' ve 'adamı hasta etmeyin' repliğini dillere dolayan 'Çaycı Hüseyin' lakaplı Alparslan Özmol, hakkında çıkan öldü haberleri ile ilgili konuştu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından sık sık 'koronavirüsten öldü, kazada öldü' şeklinde bahsedilen Özmol, "Bana karakter bulmak istiyorsanız öldü karakterini bulmayın. Bu adam yaşıyor kardeşim, adamı hasta etmeyin." dedi.

Çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan oyuncu, bu durumdan artık sıkılmadığını dile getirdi.

"TEŞKİLAT DİZİSİNDE ÖLMEK İSTERİM"

Özmol, "Dün akşam yine trend topic olduk. Ben anlamadım kardeşim yani bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz ölüyor muyuz bir karar verin, adamı hasta etmeyin. Sorun kimde bende mi, sizde mi? Yaşatmak istiyorsak tabii ki güzel projelerde görünmek isteriz. Projeyi de seçemiyoruz o kadar güzel projeler var ki.

Ama Teşkilat'ta ölmek isterim. Dizi çok güzel hemen oradan teklif bekliyorum. Öleceksek orada ölelim.

'Çaycı Hüseyin' lakaplı Alparslan Özmol: Bu adam yaşıyor adamı hasta etmeyin VİDEO





"BANA KARAKTER BULMAK İSTİYORSANIZ ÖLDÜ KARAKTERİNİ BULMAYIN"

Güzel espriler dönüyor. Mizah kültürümüz gerçekten de tavan yapmış vaziyette. 'Aa sen ölmedin mi' diye geliyor. Yaşıyorum kardeşim diyorum 'Yok sen öldün' diyor. O bile büyük bir espri benim için.

Ben gerçekten de 81 vilayeti dolaşıyorum. Burada Çaycı Hüseyin olarak tanınıyorum, tanınmaktan da mutluyum. Siz bana karakter bulmak istiyorsanız öldü karakterini bulmayın. Bu adam yaşıyor kardeşim, adamı hasta etmeyin.

"ARTIK BUNDAN SIKILMIYORUZ"

Sosyal medya ufak bir kelimeden bile yola çıkıp mizah türetiyor. Güzel bir şey. Gerçekten artık bundan sıkılmıyoruz. Gündeme geliyoruz. Bazen ben yaptırdım zannediyorlar. Kendiliğinden gelişen bir kitle var. O kitle sürekli aslında beni yaşatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.