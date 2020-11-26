Rize'nin Çayeli ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Belediye Meclis üyelerinin "Vasfı yok, belediye işlerine karışamaz" sözleri üzerine abisini imar müdürü olarak göreve başlattı.

Rize Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi’nin abisi Halil İbrahim Çiftçi’nin Çayeli Belediyesi’ne dışarıdan yardım etmesi Eylül ayı belediye meclisi toplantısının konusu olmuştu.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, toplantıda abisinin ücretsiz yardım ettiğini dile getirse de meclis üyelerini bir türlü ikna edemedi.

"HALKA ANLATAMIYORUZ"

Meclis üyelerinin "Vasfı yok, belediyede çalışmıyor. Belediyenin işlerine karışmasını halka anlatamıyoruz" ifadeleri üzerine Başkan Çiftçi "O zaman abimi imar müdürü atayayım." dedi.

İŞE ALDI

Başkan Çiftçi, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden emekli olduğunu söylediği abisi Halil İbrahim Çiftçi’yi Çayeli Belediyesi İmar Müdürü olarak işe aldı.

"BANA YARDIMCI OLUYORDU"

Abisi üzerinden meclis üyelerinin kendisini sürekli sıkıştırdığını dile getiren Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, “Abim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Cumhurbaşkanımızın imar müdürüydü. Ümraniye Belediyesi’nde, Alemdağ Belediyesi’nde imar müdürlüğü yaptı, Üsküdar Belediyesi’nin imar servisinde çalıştı. En son da emekli oldu. Annemiz burada olduğu için o da Çayeli'ne geldi. Geldiğinde de gündüzleri buraya geliyor bana yardımcı oluyordu." dedi.

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi abisini imar müdürü yaptı ViDEO

"BU İLÇEDE HEPİMİZ BİRBİRİMİZİN AKRABASIYIZ"

Abisini işin ehli olduğu için belediyede işe başlatıldığını dile getiren Çiftçi, Çayeli’nde herkes akraba olduğunu da ifade ederek, "Bunun doğru bir karar olduğu kanaatindeyim, çünkü kendisi Türkiye’de imar konularında sayılı birkaç kişiden bir tanesi. Kanunların bize gösterdiği şekilde imar servisinde hizmet verecek. İmar servisinin gerçekten imardan anlayan çok tecrübeli bir yöneticiye ihtiyacı vardı. Bu kişinin benim abim olması çok da önemli değil. Neticede bunun vasfına bakacağız. Sizin çocuğunuzu ameliyat edecek kişinin profesör abiniz olması yanlış bir şey değildir. Siz ‘Hayır o benim abimdir o ameliyat etmesin benim çocuğumu, götürelim bu yabancı pratisyen ameliyat etsin’ demezsiniz herhalde. Biz Çayeli’nde hepimiz kardeşiz zaten. Bu ilçede hepimiz birbirimizin akrabasıyız.” şeklinde konuştu.