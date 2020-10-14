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    Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Havva Nine’yi ziyaret etti

    97 yaşında koronavirüsü atlatmayı başaran Havva Nine’yi evinde ziyaret eden Çiftçi, sağlıklı bir ömür dileğinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 16:42
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 16:42
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    Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Havva Nine’yi ziyaret etti

    Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Havva Özlü, ilerleyen yaşına rağmen koronavirüsü atlatmayı başarmıştı.

    İlçe merkezinden kilometrelerce uzakta yaşamasına rağmen sağlık hizmetlerinden yararlandığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dua eden Havva Nine, köyünde normal hayatına döndü.

    Rizeli Havva Nine 97 yaşında koronavirüsü yendi İZLE

    BİR İHTİYACI OLUP OLMADIĞI SORULDU

    Maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda herkesi uyarmayı ihmal etmeyen Havva Nine’yi, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi evinde ziyaret etti.
    Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk ile Ormancık Köyü’ne giden Başkan Çiftçi, Havva Nine’nin ihtiyacı olup olmadığını sordu.

    HAVVA NİNE'DEN DUA

    Havva Nine, Kaymakam Öztürk ile Başkan Çiftçi’nin ziyaretlerinden çok mutlu olduğunu söyledi ve herkese Allah’tan sağlık dolu bir hayat yaşamaları için dua etti.

    Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Havva Nine’yi ziyaret etti #1

    Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Havva Nine’yi ziyaret etti #2

    Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Havva Nine’yi ziyaret etti #3

    Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Havva Nine’yi ziyaret etti #4

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