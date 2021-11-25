Çaykur, Azerbaycan'daki zincir markete kuru çay satacak

Çaykur, Azerbaycan'daki yaklaşık 1000 şubeli market zinciri ile kuru çay satışı konusunda anlaşma sağladı.

Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yurt içi ve yurt dışında kuru çay satışlarının artırılmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Alim, dünya pazarlarına ulaştırmak adına Dubai, Rusya ve Almanya’daki fuarlarda tüketicilere ulaştıklarını söyledi.

"FARKLI ÜLKELERLE BAĞLANTILAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu konuda yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Alim, "Dünyada üzerine kar yağan ve bu sayede diğer ülkelerde olduğu gibi haşere mücadelesi gerektirmeyen kimyasal kalıntılardan uzak en doğal ve sağlıklı çayın dünya çapında tüketilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Ürettiğimiz doğal ve sağlıklı çay çeşitlerini dünya pazarlarına ulaştırmak adına Dubai, Rusya ve Almanya’daki fuarlarda tüketicilere ulaştık. Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında farklı ülkelerle bağlantılar gerçekleştirdik.





"AZERBAYCAN'DAKİ MARKETLE ANLAŞMA SAĞLANDI"

Bu çalışmalarımız kapsamında dost ve kardeş ülke Azerbaycan'da bin dolayında şubesi bulunan bir market zinciri ile kuru çay satışı konusunda anlaşma sağladık. Türk çayını Azerbaycanlı kardeşlerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"AĞIMIZI GENİŞLETİYORUZ"

Türk çayının yurt dışı pazarlarında hak ettiği yere gelebilmesi için çaba harcadıklarını kaydeden Yusuf Ziya Alim, "Çaykur olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında ürettiğimiz çaylarımızı tüketicilerle buluşturarak kuru çay satış ağımızı genişletiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız hız kesmeden sürecek." ifadelerini kullandı.