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    ÇAYKUR çaya yüzde 10 zam yaptı

    ÇAYKUR çaya yüzde 10 zam yaptı

    ÇAYKUR, kuru çay fiyatında maliyet artışlarını öne sürerek, çaya yüzde 10 zam kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 12:37
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    Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı.

    ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 10 zam yapıldı.

    BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

    Bugünden itibaren geçerli yüzde 10 zam, kurumun tüm çay gruplarında geçerli olacak.

    SARI PAKET 40 LİRA

    Yüzde 10 zam kararı sonrası Türkiye'de en çok tüketilen ve sarı paket olarak da bilinen Çaykur Rize Turist Çayı'nın 1 kg'lık paketi, 36 liradan 40 liraya yükseldi.

    ÇAYKUR çaya yüzde 10 zam yaptı #1

    ÇAYKUR çaya yüzde 10 zam yaptı #2

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