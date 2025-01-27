AA

Anadolu Ajansı'nın 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylaması sürüyor.

Oylamaya katılan isimlerden birisi de ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim oldu.

Alim, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

ÇAYKUR GENEL MÜDÜRÜ ALİM'İN OY VERDİĞİ KARELER

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samır Jordamovıc'in "Umut var", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" karelerine oy veren Alim, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde ise tercihini Hakan Akgün'ün "Cedi başlıklı" karesinden yana kullandı.

"EN ÖNEMLİ OLAY İSE FİLİSTİN'DE İNSANLARIN YAŞAMIŞ ODUĞU DRAMATİK YAŞAMLARI..."

Alim, oylamada çok güzel fotoğrafların olduğunu ifade ederek, "Biz de kendimize göre olanı seçtik. Yıl içerisindeki önemli olayların yer aldığı fotoğrafların olması anlamında çok güzel bir çalışma olmuş. En önemli olay ise Filistin'de insanların yaşamış olduğu dramatik yaşamları." diye konuştu.