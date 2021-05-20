Cebrail Taşkın kimdir? Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın hakkında..

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine Cebrail Taşkın atandı. Peki Cebrail Taşkın kimdir? İşte hayatı ve biyografisi..

Resmi Gazete'nin 20 Mayıs 2021 tarihli sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni atama kararları yer aldı.

Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü görevine getirilen Cebrail Taşkın, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Cebrail Taşkın kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu araştırılıyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın hakkında merak edilenler..

CEBRAİL TAŞKIN KİMDİR?

1972 yılında Kırıkkale'de doğan 49 yaşındaki Cebrail Taşkım, İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Telekomünikasyon alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecesine sahiptir.

Japonya Dış İşleri Bakanlığı bursu ile Japonya’da Telekomünikasyon alanında burslu eğitim almış, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde, pazarlama ve ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

1995 yılından itibaren Bilişim ve Telekomünikasyon sektöründe görev almaktadır. 1995- 1999 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında Network Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

1999 yılından itibaren Türk Telekom Grubunda görev yapmaktadır. Türk Telekom’da; Bilişim Ağları Başkanlığı, Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığı ve TT Grubu Ar-Ge Başkanlığında Grup Müdürü olarak görev yapmıştır.

Türk Telekom Internet Şebekesi (TTnet), Kiralık Devre Şebekesi (TSDnet) ve Metro Ethernet Şebekesinin kurulması ve yönetilmesinin yanı sıra, Kurumsal Müşterilere sunulan ağ tabanlı birçok projenin gerçekleştirilmesinde ve Türkiye’de yapılan e-devlet projelerinin yönetiminde önemli görevler üstlenmiştir. Video Konferans, İnternet Temelli Televizyon (IPTV), Uzaktan Eğitim, Mobil Sağlık ve Artırılmış Gerçeklik alanlarında yeni nesil ürünler geliştirmiştir.

Türk Telekom Grup Şirketi Argela’da Türkiyenin ilk yerli fiber switch ürününü, Müzelerde kullanılacak Mobil Müze uygulamasını, Diyetick isminde bir mobil diyet uygulamasını ve TTNet Wi-Fi Mobiluygulamasını geliştirmiştir.

Şubat 2015 – Haziran 2016 tarihleri arasında Türk Telekom Teknoloji Grubu Program Yönetimi Ofisi Direktörü olarak görev yapmış ve Teknoloji Grubu Transformasyonu, Program ve Proje Yönetimi, Bütçe Planlama ve Yönetimi, Şebeke Yatırım Planlaması ve CTO ofis yönetimi rollerini üstlenmiştir.

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren Türk Telekom International Teknolojiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yerine getiren Taşkın, Uluslararası IP ve İletim Şebekesi Planlaması, Ağ Operasyon Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Hizmetleri ve Toptan Ses Altyapısı yönetiminden sorumludur.

ÇALIŞMA VE ÖDÜLLERİ

“Bilgisayar/Internet Ağları, Telekomünikasyon Şebekeleri, Yeni Nesil Internet Ağları” konularında ulusal ve uluslar arası çalışmalar yürütmekte ve Telekom Dünyası ve ICT Media dergilerinde Bilişim ve Telekomünikasyon alanlarında makaleler yazmaktadır.

2006 yılında IEEE ve IARIA tarafından Fransa’da düzenlenen Uluslararası Dijital Telekomünikasyon Konferansında, ‘Mevcut Telekomünikasyon Şebekelerinin Evrimi’ isimli makalesi ile ‘en iyi makale ödülünü’ almıştır.

2008 yılında RTUK tarafından yayınlanan IPTV isimli kitabın yazarlarındandır. 2009 yılında yayınladığı ‘Ağ Teknolojileri ve Telekomünikasyon’ isimli kitabı, 2012 ve 2015 yıllarında yenilenerek 3. Baskısını yapmıştır.

AKADEMİK KARİYERİ

Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde Part-Time Öğretim üyesi olarak “Telecommunication Networks” isimli yüksek lisans dersini vermektedir.

Daha önce Boğaziçi üniversitesinde Proje yönetimi dersi vermiş, ODTÜ’de yüksek lisans tez danışmanlığı ve tez jürileri görevlerinde bulunmuştur.

Halen, Abdullah Gül Üniversitesi Danışma Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

ÜYELİKLERİ

Dr. Taşkın, İstanbul Ticaret Odasının Telekomünikasyon Meslek Komitesi Üyesi ve Internet Temelli Televizyonculuk Derneğinin (IPTV-DER) Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, Elektrik Mühendisleri Derneği (EMO), Telekomünikasyon Mühendisleri Derneği (TMD) ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) üyesidir.