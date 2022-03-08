Çeçenistan Müftüsü Mezhiev, Rusya için savaşmayı cihat saydı

Ukrayna ile savaşan Rusya'ya asker gönderen Çeçenistan'ın müftüsü Salah Mezhiev, Müslümanlar için Rusya cephesinde savaşmanın cihat olduğunu söyledi.

Çeçenistan'ın Rusya'ya bağlı Lideri Kadirov, Ukrayna saldırılarının başında Rus birliklere desteklerini göstermişti.

10 bin kadar Çeçen milislerini Rus cephesine gönderen Kadirov, bir geçit töreniyle Rusya ordusuna katıldıklarını açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna arasında süren çatışma'nın 13'üncü gününde de henüz bir karara varılamazken, Rus birliklerle birlikte savaşan Çeçenistan'ın müftüsünden açıklama geldi.

MÜFTÜ, RUSYA'YA DESTEĞİN 'CİHAT' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Rus askerleriyle birlikte savaşan Müslümanların cihat yaptığını iddia eden Müftü Salah Mezhiev, "Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır, buna hiç şüphe yok." açıklamasında bulundu.

KADİROV DA 'CİHAT' DESTEĞİ YAPTI

Aynı gün Kadirov'un kendisi de benzer bir açıklama yaptı. Kadirov'un yaptığı açıklamada, "Bizi engellemeye çalışmayın. Durmayacağız. Bize emir verildi. Cihattayız." ifadeleri yer aldı.

SALAH MEZHİEV'İN CİHAT ÇAĞRISI NORMAL KARŞILANDI

Kafkasya araştırmacısı ve MGIMO'da kıdemli araştırmacı olan Akhmet Yarlykapov da müftülerin sözlerinin bir liderin sözlerinden farksız olmadığını belirten açıklamalarda bulundu.

Müftülerin özellikle savaş gibi durumlarda statülerine göre topluma fayda sağlayacak açıklamalar yapması gerektiğini ifade eden Akhmet Yarlykapov, "Salah Mezhiev bile cihat ilan etti. Ülke savaştaysa vatandaşların desteklemesi gerektiğine inanarak devlet pozisyonu alanlar var" dedi.



