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    Çeçenistan Müftüsü Mezhiev, Rusya için savaşmayı cihat saydı

    Ukrayna ile savaşan Rusya'ya asker gönderen Çeçenistan'ın müftüsü Salah Mezhiev, Müslümanlar için Rusya cephesinde savaşmanın cihat olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 13:32
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    Çeçenistan Müftüsü Mezhiev, Rusya için savaşmayı cihat saydı

    Çeçenistan'ın Rusya'ya bağlı Lideri Kadirov, Ukrayna saldırılarının başında Rus birliklere desteklerini göstermişti.

    10 bin kadar Çeçen milislerini Rus cephesine gönderen Kadirov, bir geçit töreniyle Rusya ordusuna katıldıklarını açıklamıştı.

    Rusya ile Ukrayna arasında süren çatışma'nın 13'üncü gününde de henüz bir karara varılamazken, Rus birliklerle birlikte savaşan Çeçenistan'ın müftüsünden açıklama geldi.

    MÜFTÜ, RUSYA'YA DESTEĞİN 'CİHAT' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

    Rus askerleriyle birlikte savaşan Müslümanların cihat yaptığını iddia eden Müftü Salah Mezhiev, "Rusya'nın yanında verilen mücadele Allah uğrunadır ve cihattır. Bu savaşta ölenler şehit olacaklardır, buna hiç şüphe yok." açıklamasında bulundu.

    Çeçenistan Müftüsü Mezhiev, Rusya için savaşmayı cihat saydı #1

    KADİROV DA 'CİHAT' DESTEĞİ YAPTI

    Aynı gün Kadirov'un kendisi de benzer bir açıklama yaptı. Kadirov'un yaptığı açıklamada, "Bizi engellemeye çalışmayın. Durmayacağız. Bize emir verildi. Cihattayız." ifadeleri yer aldı.

    Çeçenistan Müftüsü Mezhiev, Rusya için savaşmayı cihat saydı #2

    SALAH MEZHİEV'İN CİHAT ÇAĞRISI NORMAL KARŞILANDI

    Kafkasya araştırmacısı ve MGIMO'da kıdemli araştırmacı olan Akhmet Yarlykapov da müftülerin sözlerinin bir liderin sözlerinden farksız olmadığını belirten açıklamalarda bulundu.

    Müftülerin özellikle savaş gibi durumlarda statülerine göre topluma fayda sağlayacak açıklamalar yapması gerektiğini ifade eden Akhmet Yarlykapov, "Salah Mezhiev bile cihat ilan etti. Ülke savaştaysa vatandaşların desteklemesi gerektiğine inanarak devlet pozisyonu alanlar var" dedi.

    Çeçenistan Müftüsü Mezhiev, Rusya için savaşmayı cihat saydı #3


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