KAFKASDER Genel Başkanı Ali Viskhadzhiev, Kadirov ve birliklerinin aksine Ukrayna'nın yanında olduklarını söyledi.

Bazı Çeçenlerin Rusya saflarında Ukrayna'ya karşı çatışmalara katılması tartışmalara neden oldu.

Konuyla ilgili kafasında karışıklık yaşayanlara KAFKASDER Genel Başkanı Ali Viskhadzhiev, cevap verdi.

"ÇEÇENLER DEĞİŞMEDİ, UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

YouTube'da Kenan Taş'ın Çözüm Önerisi programına konuk olan Ali Viskhadzhiev, "Çeçenler asla değişmedi. Nasıl biz Türkiye'de yerleştiysek, Avusturya'da, Avrupa'da, Ukrayna'da yerleşmiş olan Çeçenler var. Dışarıda 350 bin Çeçen var. 350 bin Çeçen, Kadirov'dan rahatsız. Biz onurla, şerefle yaşadık. Ukrayna bizim en zor zamanımızda yanımızda olan bir halk. Biz onların da yanında olduğumuzu ilan etmek istiyoruz." dedi.

Çeçenlerden Ukrayna'ya destek mesajı VİDEO

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