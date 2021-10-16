Çekirge operasyonunda örgüt lideri adliye tuvaletinde bileklerini kesti

Çekirge operasyonu kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 66 şüpheliden 58'i serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı. Örgüt elebaşlarından Bahattin Y., adliye tuvaletinde seramikle bileklerini kesti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kolay yoldan haksız kazanç elde edenlere yönelik sahte engelli raporu, reçete, PCR testi düzenleyerek, devleti milyonlarca TL zarara uğratan 20 örgütlü yapıya yönelik 28 ilde 'Çekirge' operasyonu düzenledi.

Soruşturmada, Zonguldak'ta yaşayan 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 66'sı gözaltına alındı.

50'Sİ SERBEST KALDI, 16'SI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aralarında hastane ve eczane çalışanlarının da bulunduğu şüphelilerin 50'si önceki gün adliyeye sevk edilip ifadelerinin ardından serbest kaldı.

Dün ise kalan 16 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında örgüt lideri olduğu iddia edilen Bedirhan Y. ve Eray Ş., Özlem T., Ceyhun Ç., Fatih A., Savaş K., Süleyman Y. ve Hüseyin Ç., tutuklandı.

Şüphelilerden 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖRGÜT ELEBAŞLARINDAN BİR KİŞİ BİLEKLERİNİ KESTİ

Örgüt elebaşlarından olduğu iddia edilen Bahattin Y., adliye tuvaletinde seramikle bileklerini keserek intihara teşebbüs etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahattin Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.