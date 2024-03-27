Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: "Atatürk de bizim Osmanlı da bizim" CHP'nin Çekmeköy Meclis Üyesi adayı Seyfettin Yıldırım'ın "Mustafa Kemal'in askerleri 31 Mart'ta Çekmeköy'de zaferle çıkacak, Cumhuriyeti yaşatacak" sözlerine Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'dan yanıt geldi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim çalışmaları sürerken CHPli bazı isimlerden skandal açıklamalar geliyor.

Bu defa açıklama, CHP'den Çekmeköy Meclis Üyeliğine aday olan Seyfettin Yıldırım'dan geldi.

Yıldırım, seçmenle buluştuğu sırada yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile istanbul'un birçok bölgesinde "kent uzlaşısı" adı altında ittifak kurdu.

CHPli Seyfettin Yıldırım ise buna rağmen konuşmasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullandı.

"Gerici, yobaz" sözlerini de Osmanlı için söylediği düşünülen Seyfettin Yıldırım'a Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sefo konserinde cevap verdi.

Çekmeköy'de yeniden aday gösterilen ve sevilen bir isim olan Poyraz, ayrım gözetmeden "Kardeşiz" mesajı verdi.

"1920 yılında gericiliğe, yobazlığa, bağnazlığa karşı..."

CHP Çekmeköy Meclis Üyesi adayı Seyfettin Yıldırım, seçim çalışmaları sırasında skandal bir açıklamaya imza attı ve şu ifadeleri kullandı;

Bizim için önemli olan siz gençlerin Mustafa Kemal'in yolunda Cumhuriyet yolunda kararlılığınız olacak. 1920 yılında gericiliğe, yobazlığa, bağnazlığa karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal'in 100 yıl sonra kurmuş olduğu bu Cumhuriyeti kimsenin yıkmasına izin vermeyeceğiz arkadaşlar.



Bizler Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bizler Mustafa Kemal'in yandaşlarıyız. Mustafa Kemal'in yoldaşları, 31 Mart akşamı Çekmeköy'de zaferle çıkacaklar ve Cumhuriyeti yaşatacaklar. Atatürk ilkeleri ışığında inşallah 15 yıldır almak istediğimiz ama kaybettiğimiz bu seçimi sizlerin kararlılığıyla alacağız. Nice 15 yıllar Cumhuriyet Halk Partisi, Çekmeköy'ü yönetecektir.

"Bizim farkımız..."

Yıldırım'ın sözlerine yanıt ise Çekmeköy'ün sevilen Başkanı Ahmet Poyraz'dan geldi. Poyraz, Sefo konserinde şu sözleri söyledi;