Çekmeköy'de atlı ekipler, yangına karşı orman denetimi yaptı

Çekmeköy'de atlı ekipler, yangına karşı orman denetimi yaptı

Polis ekipleri, ülke çapında çıkan orman yangınlarından sonra denetimleri arttırdı. Çekmeköy’de orman yangınlarına karşı atlı polisler ile yunus polislerinin katıldığı denetim yapıldı.

İstanbul İl Emniyet müdürlüğü ekipleri, İstanbul'daki ormanlık alanlarda denetim yaparak ormanlık alan ve çevrelerinde kundaklamalara ve orman yangınlarına karşı önlem aldı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin orman yangınlarına yönelik yaptığı denetimler kapsamında, yunus polisleri, asayiş ekipleri, atlı polisler ekipleri tarafından Çekmeköy Reşadiye Ormanı'nda denetim yapıldı.

İZ TAKİP KÖPEKLERİYLE TEDBİR ALINDI

Orman içerisine giren ekipler, iz takip köpeklerinin de desteğiyle, çıkabilecek yangınlara ve kundaklamalara karşı tedbir aldı.

Çekmeköy'de atlı ekipler, yangına karşı orman denetimi yaptı VİDEO











ÇİTLER KONTROL EDİLDİ

Ekipler ağaçların arasında daha önceden yakılan ateş alanlarını ve orman çevresindeki çitleri kundaklama riskine karşı kontrol etti.





DENETİMLER SÜRECEK

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul çapında ormanlık alan denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.