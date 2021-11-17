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- Çekmeköy'de şoförden, zabıtaya 'yetkin yok' tepkisi
Çekmeköy'de şoförden, zabıtaya 'yetkin yok' tepkisi
Hafriyat kamyonlarını durdurarak denetleme yapmak isteyen zabıta ekipleri sert tepkiyle karşılaşınca gerginlik yaşandı. Olay jandarma ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.
- DHA
- 17.11.2021 - 12:43
- Güncelleme : 17.11.2021 - 13:54
Çekmeköy, Şile Otoyolu Ömerli mevkisinde zabıta ekipleri, hafriyat kamyonlarını durdurarak izinleri olup olmadığını denetlemek istedi.
"YETKİNİZ YOK"
Şoförler, zabıta ekiplerine sert bir tepkiyle "Trafikte bizi durdurmaya yetkiniz yok." dedi.
Zabıta ekipleri ile şoförler arasında bu tepkinin üzerine tartışma yaşandı.
JANDARMA EKİPLERİ ARAYA GİRDİ
İki grubun arasındaki tartışmanın gittikçe büyümesiyle araya giren jandarma ekipleri, olaya son verdi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan olay anı, bir şoförün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çekmeköy'de şoförden zabıtaya 'yetkin yok' tepkisi ViDEO