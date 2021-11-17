Euro
11.8584
1.52%
Dolar
10.4823
1.6%
Altın
624.95
1.83%
Borsa
1.691
0.35%
Bitcoin
638.910
1.50%
BTXN Coin
21.55
-1.23%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Çekmeköy'de şoförden, zabıtaya 'yetkin yok' tepkisi

    Hafriyat kamyonlarını durdurarak denetleme yapmak isteyen zabıta ekipleri sert tepkiyle karşılaşınca gerginlik yaşandı. Olay jandarma ekiplerinin araya girmesiyle son buldu.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 13:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çekmeköy'de şoförden, zabıtaya 'yetkin yok' tepkisi

    Çekmeköy, Şile Otoyolu Ömerli mevkisinde zabıta ekipleri, hafriyat kamyonlarını durdurarak izinleri olup olmadığını denetlemek istedi.

    "YETKİNİZ YOK"

    Şoförler, zabıta ekiplerine sert bir tepkiyle "Trafikte bizi durdurmaya yetkiniz yok." dedi.

    Zabıta ekipleri ile şoförler arasında bu tepkinin üzerine tartışma yaşandı.

    JANDARMA EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

    İki grubun arasındaki tartışmanın gittikçe büyümesiyle araya giren jandarma ekipleri, olaya son verdi.

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Öte yandan olay anı, bir şoförün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Çekmeköy'de şoförden zabıtaya 'yetkin yok' tepkisi ViDEO

    Çekmeköy de şoförden, zabıtaya yetkin yok tepkisi #1

    Çekmeköy de şoförden, zabıtaya yetkin yok tepkisi #2

    Çekmeköy de şoförden, zabıtaya yetkin yok tepkisi #3

    Çekmeköy de şoförden, zabıtaya yetkin yok tepkisi #4

    Çekmeköy de şoförden, zabıtaya yetkin yok tepkisi #5

    Çekmeköy de şoförden, zabıtaya yetkin yok tepkisi #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir