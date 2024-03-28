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Çekya'da alkollü sürücü kuralları hiçe saydı: Kazaya neden oldu

Çekya'da alkollü sürücü kuralları hiçe saydı: Kazaya neden oldu Çekya'da alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kazaya neden olurken polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada, sürücünün aynı anda 4 suç işlediği belirlendi.