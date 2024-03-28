DHA
Çekya'da trafik magandası kazaya sebebiyet verdi.
Çekya polisi, açıklamasında 24 Mart’ta bir kavşakta meydana gelen kazada alkollü bir sürücünün yeşil ışıkta bekleyerek kırmızı ışıkta yola koyulduğunu, sürat yaparak direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve diğer bir araca çarparak durduğunu belirtti.
"Aynı anda 4 suç işledi"
Alkollü sürücünün ehliyetin de olmadığını ifade eden polis, “50 yaşındaki adam, aynı anda 4 suç işledi: kırmızı ışıkta geçmek, hız sınırını aşmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve direksiyon başında alkollü olmak.” açıklamasını yaptı.
O anlar kamerada
Yaşlı adamın kaza yaptığı anlar, yol kenarındaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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