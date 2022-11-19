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    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybeden kardeşi Celal Kılıçdaroğlu için İzmit Tavşantepe Cemevi’nde tören düzenlendi. Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliğinden öldüğü öğrenildi.
    • 19.11.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 16:41
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    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 68 yaşındaki kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, 10 Ekim'de solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlandı.

    Hemen Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıçdaroğlu, burada tedavi altına alındı.

    İyiye gidiyordu, aniden fenalaştı

    Sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından taburcu edilen Celal Kılıçdaroğlu, dün saat 22.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan evinde aniden fenalaştı.

    Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Adrese gelen ekipler, Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #1

    Kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti

    Kılıçdaroğlu'nun cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kent Mezarlığı morguna kaldırıldı.

    Celal Kılıçdaroğlu'nun kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Kılıçdaroğlu, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun cenaze törenine katıldı VİDEO

    İmamoğlu da yanındaydı

    Kılıçdaroğlu için İzmit Tavşantepe Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi.

    Cenazeye ağabey CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber katıldı.

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #2

    Son yolculuğa kalabalık şekilde uğurlandı

    Törende ayrıca; Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Sevi Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu ve ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, kız kardeşi Feride Çakmak, TBMM Meclis Başkanvekili Haydar Akar, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamzaçebi, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve sevenleri de yer aldı.

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #3

    Taziyeleri kabul etti

    Kemal Kılıçdaroğlu, cenazede taziye dileklerini kabul etti.

    İHA’nın haberine göre Celal Kılıçdaroğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #4

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #5

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #6

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #7

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    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #12

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #13

    Celal Kılıçdaroğlu, son yolculuğuna uğurlandı #14


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