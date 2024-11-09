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Haber Merkezi

Yaptığı açıklamaları ile gündem olmayı başaran Prof. Dr. Celal Şengör, Pınar Sabancı'nın YouTube kanalına konuk oldu.

Şengör'e programda, "Atatürk bugün karşısına gelecek olsa ona ne derdi?" diye soruldu.

"KARŞIMDA PEÇESİZ OTURUYOSUN ATATÜRK SAYESİNDE"

Birçok şeyin Atatürk sayesinde olduğunu söyleyen Şengör, "Sırf ben değil sen, karşımda peçesiz oturuyorsun Atatürk sayesinde. Eğitim almışsın Robot Koleji’nden Oxford’lara gitmişsin Atatürk sayesinde." dedi.

Şengör daha sonra Atatürk'e laf edenin zeka seviyesi olarak şempanzeden farkı olmadığını öne sürdü.

"ATATÜRK'E LAF EDENİN ŞEMPANZEDEN FARKI YOK"

Şengör, "Atatürk’e laf edenin şempanzeden farkı yok zeka olarak, bir şempanze. Adamın yaptıklarına bakıyorsun ona laf eden onun sayesinde rahat yaşıyor. Bu şiddetli bir geri zekalılık örneği." şeklinde konuştu.