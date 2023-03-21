Celal Şengör canlı yayında küfretti Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına katılan yer bilimci Celal Şengör, reklam arasına gittiklerini düşünerek ağzından küfür kaçırdı. Şengör, gök bilimci Carl Sagan'dan konu açıldığı sırada, "Carl Sagan'ı s...tir et." dedi.

Yer bilimci Celal Şengör canlı yayındaki gaflarına bir yenisini daha ekledi.

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim'e katılan konuklardan biri olan Şengör, gök bilimci Carl Sagan hakkında konuşmaya başladı.

Canlı yayında küfür: "Carl Sagan'ı s...tir et"

Programa katılan diğer konuklardan olan tarihçi Emrah Safa Gürkan sözü aldığı sırada, Carl Sagan'ı tanımadığını ve sadece ismini bildiğini söyledi.

Gürkan, "Bir şey bilmediği halde konuşmak Türklerde çok şeydir." dediği sırada Şengör, "Carl Sagan'ı s...tir et." diyerek küfretti.

"Reklam arasında değil miydik?"

Küfrün ardından programda kahkahalar havada uçuştu.

Altaylı "reklam arası, reklam arası" diye uyarıda bulununca Şengör, "Reklam arasına girmemiş miydik?" dedi.