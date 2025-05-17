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AA

Prof. Dr. Celal Şengör'ün, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

Şengör hakkında, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

"BEN TÜRK HALKI KADAR CAHİL BİR TOPLUM TANIMADIM"

Şengör, sosyal medyada tepkiye yol açan görüntülerinde şu sözleri kullanmıştı:

Türkiye uygarlıktan çok uzak bir ülke. Benim dünyada gördüğüm en ilkel ülkelerden biri. Bakın ben Antarktika hariç, bütün kıtalarda bilfiil jeolog olarak çalıştım. Ben Türk halkı kadar cahil, Türk halkı kadar ahlak kavramından yoksun bir toplum tanımadım.



Bugün Anadolu Türk'ünün ortalama IQ'su, Birleşmiş Milletler birkaç ay önce yayınladı, 86. Normal insan IQ'su ne? 90. Yani siz resmen dünya istatistiklerinde 'geri zekalı' bir millet durumundasınız.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 20 Kasım 2024 tarihinden önce, tarihi tam olarak tespit edilemeyen bir zamanda, paylaşılan ve şüpheli Şengör'ün görüldüğü bir video içeriğinde, Türk milletinin zekasına yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"KONUŞMALARI ELİMDEKİ BİLİMSEL BELGELERE DAYANARAK YAPTIM"

Şüpheli hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan Adalet Bakanlığınca 12 Mayıs'ta soruşturma izni verildiği iddianamede kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin alınan savunmasında, bahse konu videodaki konuşmanın kendisine ait olduğu ve bu konuşmaları elindeki bilimsel belgelere dayanarak söylediği, sözlerinin hakaret amaçlı değil bilimsel verilere dayandığını beyan ettiği kaydedildi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Şüpheli Şengör'ün, söz konusu sözleri söylediğine dair yapılan paylaşımlar, şüphelinin savunması ve tüm dosya kapsamına göre, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğinin tespit edildiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu kapsamda, şüpheli hakkında 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması talep edildi.