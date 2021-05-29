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    Celal Şengör, ilber Ortaylı'yı överken küfretti

    Celal Şengör, ilber Ortaylı'yı överken küfretti

    Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir Youtube programında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti.
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2021 - 21:21
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 21:50
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    Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyanın diline düştü.

    CELAL ŞENGÖR'DEN ŞAŞIRTAN ÖVGÜ

    Şengör, Ortaylı'nın kendi alanı dışındaki birçok konulara da hakim olduğunu ve entellektüel yapısını anlatırken "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.

    Celal Şengör, ilber Ortaylı'yı överken küfür etti

    SUNUCU, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

    Bu sözleri duyan programın sunucusu kadın, şaşkınlığını gülümseyerek gizlemeye çalıştı.

    Celal Şengör, ilber Ortaylı yı överken küfretti #1

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