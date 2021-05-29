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- Celal Şengör, ilber Ortaylı'yı överken küfretti
Celal Şengör, ilber Ortaylı'yı överken küfretti
Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir Youtube programında ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı övmek isterken küfretti.
- Haber Merkezi
- 29.05.2021 - 21:21
- Güncelleme : 29.05.2021 - 21:50
Prof. Dr. Celal Şengör, yakın arkadaşı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı anlatırken kullandığı ifadeler sosyal medyanın diline düştü.
CELAL ŞENGÖR'DEN ŞAŞIRTAN ÖVGÜ
Şengör, Ortaylı'nın kendi alanı dışındaki birçok konulara da hakim olduğunu ve entellektüel yapısını anlatırken "İlber'e her merhaba dediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Dipsiz kuyu p...... ya, bilmediği yok herifin. Vallahi billahi" ifadelerini kullanması izleyenleri şaşırttı.
Celal Şengör, ilber Ortaylı'yı överken küfür etti
SUNUCU, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEMEYE ÇALIŞTI
Bu sözleri duyan programın sunucusu kadın, şaşkınlığını gülümseyerek gizlemeye çalıştı.