Bir öğrencisiyle anısını anlatan Prof. Dr. Celal Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığı anları yayında anlattı.

Prof. Dr. Celal Şengör, bir yayında öğrencisiyle başından geçen olayı anlattı.

Geçmişte yaşadığı bir durumda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisine tokat attığını söyledi.

"TOKAT ATTIM"

Öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." dedi.

"BANA BAK, BABAN BUNU YAPTI MI DEDİM"

Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Celal Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp attığı tokadı anlattı VİDEO

