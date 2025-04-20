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Haber Merkezi

Prof. Dr. Celal Şengör, yine çok konuşulacak bir iddia ortaya attı....

Problematik açıklamalarıyla sık sık kamuoyunun tepkisini çeken Prof. Dr. Celal Şengör, katıldığı bir programda ölümsüzlükle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

ÖLÜMSÜZLÜĞÜN FORMÜLÜNÜ VERDİ

Daha önce farklı konulardaki sert ve tartışmalı yorumlarıyla gündeme gelen Şengör, bu kez konuk olduğu gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalında, ölümsüzlüğün formülünü verdi.

"ÖLÜMSÜZLÜĞÜ BULMAK ÇOK KOLAY"

Şengör, “Ölümsüzlüğü bulmak çok kolay. Beyin bir bilgisayar. Beyne eşdeğer bir bilgisayar yapıp beynini ona yükleyebilirsem, bitti; ölümsüzsün,” diyerek insan bilincinin bir gün dijital ortama aktarılabileceğini savundu.

"KURU FASÜLYE PİLAV TADINI İÇEREN BİR PROGRAM YÜKLEYECEĞİM"

Celal Şengör, açlık hissi ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Bilgisayar, "Celal bugün canım kuru fasülye, pilav istiyor" diyecek, hemen ben kuru fasulye pilav tadını içeren bir programı yükleyeceğim. Olay çözülecek."

"BİR KUTUDAN İBARET OLACAKSIN AMA ÖLÜMSÜZ OLACAKSIN"

Beynin bilgisayara yüklenmesi durumunda organlara gerek olmadığını savunan Şengör, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Organlar eskimeyecek. Organlara lüzum yok. Sen bir kutudan ibaret olacaksın.Ama ölümsüz olacaksın. Bedenin de olmayacak. Sadece nöro bir varlık olacaksın."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şengör'ün açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.