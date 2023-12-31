Celal Şengör, Şener Üşümezsoy’a tepki gösterdi: Bu adama soru soran cahildir Ünlü profesör Celal Şengör 'İstanbul’da 7 ve üstü deprem olmayacak' diyen Şener Üşümezsoy’a tepki gösterdi. Şengör, Üşümezsoy’a soru soran gazetecilerin 'cahil' olduğunu söyleyerek, "Onun depremle ilgili hakemli dergide çıkmış 1 tane makalesi var mı? Yok. Niye soruyorsun?” dedi.

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ensonhaber.com

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremler 50 binden fazla canımızı hayattan kopardı.

Depreme dayanıksız binalar nedeniyle on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği sarsıntıların ardından gözler bu kez de olası Marmara depremine çevrildi.

Bu doğrultuda en son Bursa Gemlik merkezli 5.1 ile Yalova Çınarcık merkezli yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul dahil çevre illerden hissedildi.

Oluşan sarsıntıların ardından uzmanlar olası deprem risklerine karşı uyarılarda bulunurken birbirlerine girdi.

Deprem uzmanları birbirine girdi: Onu diyenler bilim adamı değil...

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100'de katıldığı canlı yayında Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un "İstanbul’da 7 ve üstü deprem olmayacak. Çünkü Marmara Depremi ile ilgili malumatlar çürütüldü. Yegane risk Kumburgaz çukurunda, orada da 6-6 buçuk arası deprem bekleniyor.” açıklamalarına değindi.

Marmara’daki fay hattının ölü bir fay olduğunu iddia eden Üşümezsoy'a yanıt veren Naci Görür, “Onu diyenler bilim adamı değil.” dedi.

Görür'ün ardından bu kez de Prof. Dr. Celal Şengör topa girdi.

Üşümezsoy'a soru soranlara 'cahil' dedi

Fatih Altaylı’nın Youtube üzerinden yaptığı ‘Teke Tek Bilim’ programının konuğu olan Şengör, Üşümezsoy’a deprem ile ilgili soru soran gazetecilerin “cahil” olduğunu söyledi.

Şengör, “Şener Üşümezsoy’a depremi soran gazeteci cahildir. Onun depremle ilgili hakemli dergide çıkmış 1 tane makalesi var mı? Yok. Niye soruyorsun?” ifadelerini kullandı.

"Adamın o konuda çalışması var mı yok, saçma sapan şeyler"

Son olarak Fatih Altaylı’nın Şener Üşümezsoy’un sözlerini hatırlatarak, “Sürekli olarak deprem olmayacak merak etmeyin demesini açıkçası kendi adıma sorumsuzca buluyorum” demesi üzerine Şengör, “Cahilane bir laf kusura bakma sen kibarca sorumsuzca dedin ama bu zırcahillik. Bakıyorsun adamın o konuda çalışması var mı yok. Saçma sapan şeyler” diye konuştu.