Celal Şengör, yapay zekayla kendisine ilahi söyletenlere tepki gösterdi Ünlü profesör Celal Şengör, kendisini ilahi söylüyormuş gibi gösteren yapay zeka videosuna sert tepki gösterdi. Şengör, videoyu hazırlayanları 'ahlaksız' olarak nitelerken dava açacağını da duyurdu.

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ensonhaber.com

Son dönemde yapay zeka ile şaşırtıcı videolar yapılıyor.

Siyasetçilere şarkılar söyletiliyor, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e iddialı montlar giydiriliyor.

Zaman zaman yapay zeka ile yapılanlara inananlar da çıkmıyor değil.

Yapay zekanın son ürünü: İlahi söyleyen Celal Şengör...

Ortaya çıkan yapay zeka videoları izleyenleri güldürürken geçtiğimiz gün bunlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kez de ünlü profesör Celal Şengör'e yapay zeka ile ilahi söylettirildi.

Celal Hoca sinirlendi

Sosyal medyada ses getiren video ise Celal Hoca'nın tepkisiyle karşılaştı.

Gazeteci Fatih Altaylı’ya açıklama yapan Şengör, olayı ahlaksızlık olarak tanımladı.

'Ahlaksızlık tam da budur' dedi: Dava açacak

Şengör'ün yapılan videoya çok kızdığını belirten Altaylı, ünlü profesörün, "Ahlaksızlık tam da budur. Reziller. Birinin yapmadığı bir şeyi yapıyor gibi göstermek büyük bir sahtekarlık aşağılık bir harekettir” dediğini söyledi.

Altaylı daha sonra yaptığı Twitter paylaşımında da Şengör'ün sahte videoyu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve dava açacağını aktardı.