Türkiye tarihi bir güne hazırlanıyor.
29 Ekim'de Türk milleti, bağımsızlığını ve egemenliğini dünyaya duyurduğu Cumhuriyet'in 100. yaşını kutlayacak.
Bu kapsamda ülke çapında etkinlikler düzenleniyor.
İzmir'de Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen söyleşinin konuğu da Atatürk sevgisiyle tanınan Prof. Dr. Celal Şengör oldu.
Şengör söyleşi öncesinde Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Karşıyaka’daki anıt mezarını ziyaret etti.
Heykelin önünde diz çöktü
Burada duygusal anlar yaşayan Şengör, duygularına hakim olamakta güçlük çekti.
Anıt mezarda Zübeyde Hanım'ın heykeli önünde diz çöken Şengör, hayran hayran anıtı izledi.
"Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım"
Her fırsatta inançlı insanları cehaletle suçlayan Şengör, heykelle konuştu.
Şengör, "Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır." dedi.
Muhalif kesimin bilim gurmesi olarak yücelttiği Şengör'ün bu görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.
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