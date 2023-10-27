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Celal Şengör, Zübeyde Hanım anıtıyla konuştu

Celal Şengör, Zübeyde Hanım anıtıyla konuştu Muhalif kesimin bilim gurmesi, her konuda insanları, özellikle de inançlı insanları cehaletle suçlayan Celal Şengör'ün, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın anıt mezarında anıtla konuştuğu anlar sosyal medyada gündem oldu.