Astroloji hakkında soruların yöneltildiği Celal Şengör, 'Böyle saçmalık mı olur? Buna inanmak için insanın deli olamsı lazım' dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün, astrolojide ezber bozan fikirleri yeniden gündem yarattı.

Katıldığı canlı bağlantıda konu hakkındaki düşüncelerini açıklayan Şengör, moderatör Emel Özuğur'u gülme krizine soktu.

Şengör, "Bu bir zırvalık." diyerek adlandırdığı astroloji konusunda, "Hocam astrolojiye inanıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Böyle saçmalık mı olur"

Celal Şengör, "Ne diyeyim bu soruna? Böyle saçmalık mı olur?" karşılığını verdi.

Tekrar bir astroloji sorusuna tutulan Şengör, "Burcunuzu biliyor musunuz?" sorusuna bir süre düşündükten sonra "Koç sanırım." dedi.

Celal Şengör'den astroloji açıklaması: Bu bir zırvalık VİDEO



"Bir taş parçası uzayda dönüyor..."

Şengör, tipik bir koç burcu olduğunun belirtilmesinin ardından, "Astrologları okuyorsun diyor ki, şimdi Merkür geri hareketine başladı. Yahu bu Putelemayos astronomisidir, Kopernik'ten bile öncesidir. Şimdi sen buna güveniyorsun böyle bir zırvalık olur mu?

"İnsanın deli olması lazım"

Bir taş parçası uzayda dönüyor, diyorsun ki bu beni etkiliyor işimi etkiliyor. Buna inanmak için insanın deli olamsı lazım." ifadelerini kullandı.

Eski açıklamaları yeniden gündem oldu

Celal Şengör'ün 2021 yılında konuk olduğu canlı bağlantıdaki açıklamaları, sosyal medya tekrar gündem olurken, birçok astroloji meraklısı Şengör'e karşı çıktı.