Petrol
101.62
0.40%
Euro
18.1963
0.58%
Dolar
18.17
0.16%
Altın
1.03
0.85%
Borsa
3131
2.32%
Bitcoin
396.284
1.46%
BTXN Coin
4.89
-1.80%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Yağmur 25 C
    Celal Şengör'den astroloji açıklaması: Bu bir zırvalık

    Celal Şengör'den astroloji açıklaması: Bu bir zırvalık

    Astroloji hakkında soruların yöneltildiği Celal Şengör, 'Böyle saçmalık mı olur? Buna inanmak için insanın deli olamsı lazım' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 11:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Prof. Dr. Celal Şengör'ün, astrolojide ezber bozan fikirleri yeniden gündem yarattı.

    Katıldığı canlı bağlantıda konu hakkındaki düşüncelerini açıklayan Şengör, moderatör Emel Özuğur'u gülme krizine soktu.

    Şengör, "Bu bir zırvalık." diyerek adlandırdığı astroloji konusunda, "Hocam astrolojiye inanıyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

    "Böyle saçmalık mı olur"

    Celal Şengör, "Ne diyeyim bu soruna? Böyle saçmalık mı olur?" karşılığını verdi.

    Tekrar bir astroloji sorusuna tutulan Şengör, "Burcunuzu biliyor musunuz?" sorusuna bir süre düşündükten sonra "Koç sanırım." dedi.

    Celal Şengör'den astroloji açıklaması: Bu bir zırvalık VİDEO

    "Bir taş parçası uzayda dönüyor..."

    Şengör, tipik bir koç burcu olduğunun belirtilmesinin ardından, "Astrologları okuyorsun diyor ki, şimdi Merkür geri hareketine başladı. Yahu bu Putelemayos astronomisidir, Kopernik'ten bile öncesidir. Şimdi sen buna güveniyorsun böyle bir zırvalık olur mu?

    "İnsanın deli olması lazım"

    Bir taş parçası uzayda dönüyor, diyorsun ki bu beni etkiliyor işimi etkiliyor. Buna inanmak için insanın deli olamsı lazım." ifadelerini kullandı.

    Eski açıklamaları yeniden gündem oldu

    Celal Şengör'ün 2021 yılında konuk olduğu canlı bağlantıdaki açıklamaları, sosyal medya tekrar gündem olurken, birçok astroloji meraklısı Şengör'e karşı çıktı.

    Celal Şengör den astroloji açıklaması: Bu bir zırvalık #1

    Celal Şengör den astroloji açıklaması: Bu bir zırvalık #2


    İlginizi Çekebilir

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 ayı geride bıraktı
    Dünya

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 6 ayı geride bıraktı

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 400 dolar kazanıyor!

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi
    Magazin

    Başak Dizer 4 ayda kiloları verdi

    Görüş Bildir