Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile tanınan jeolog ve bilim insanı Celal Şengör, sosyal medyada sık sık gündem oluyor.
Şengör, bu kez söylediği sözlerle gündem oldu.
Ankara'da konferansa katıldı
Profesör Şengör, Ankara'da düzenlenen konferansta vatandaşlarla buluştu.
Konferans esnasında Şengör'ün söylediği bir söz ise dikkat çekti.
"Ahır mı burası"
Seyircilerin arasında telefonuna bakan bir kişiye tepki gösteren Şengör, "Ahır mı burası?" ifadelerini kullandı.
"Atatürk, bu katırları adam etmek için uğraştı"
Celal Şengör, konferans sırasında verdiği tepkide şunları söyledi:
Ahır mı burası, ülkemizin kültür seviyesini gösteriyorsun. Ahırda kişneyen attan farkı yok. Atatürk, bu katırları adam etmek için uğraştı, 57 yaşında gitti adam sırf şunu yapayım diye, insan seviyesine gelsinler diye.
Gündem oldu
Şengör'ün verdiği tepki, sosyal medyada konuşulanlar arasına girdi.
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